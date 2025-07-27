Samsung Galaxy A07 получит экран HD+

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A07, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Подтверждено наличие экрана с разрешением 720:1600 точек (формат HD+ и плотность пикселей 300 ppi), 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Mali-G57 MP2 и без поддержки сотовых сетей пятого поколения, 6 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android 15 и обновленного блока основной камеры с двумя модулями. Напомним, что в модели предыдущего поколения использовался 6,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, а также 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G85 с максимальной частотой 2 ГГц.