Samsung Galaxy A10s получил обновление до Android 10

Компания Samsung выпустила обновление до операционной системы Android 10 для бюджетного смартфона Galaxy A10s.

Обновление вышла с номером сборки A107FXXU5BTCB и весит прошивка 2.66 ГБ. Обновление пока что, доступно только владельцам смартфона Малайзии. В других регионах разработчики компаний Samsung выпустят чуть позже.

В обновлении присутствуют все основные изменения операционной системы Android 10: темная тема для множеств приложений, новые жесты управления смартфона, измененный интерфейс. Также обновление включает себя новую оболочку One UI 2.0.