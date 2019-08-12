Samsung Galaxy A10s засветился на живых фото

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями и живыми фотографиями Samsung Galaxy A10s, который придет на смену Galaxy A10. Новинка получит 6,2-дюймовый дисплей с разрешением HD+, сдвоенную тыльную камера с датчиками на 13 Мпи 2 Мп, фронтальную камеру 8 Мп, сканер отпечатков пальцев, чипсет MediaTek Helio P22, аккумулятор на 4000 мАч, а также 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. Официальный анонс смартфона должен состояться в ближайшее время, а его ориентировочная цена составляет 130 долларов.