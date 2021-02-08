Samsung Galaxy A12 будет запущен в Индии на этой недели

В январе месяца, смартфон Samsung Galaxy A12 получил сертификацию BIS, следовательно, можно было предположить, что этот телефон очень скоро появится в Индии. Если верить слухам в сети, то Galaxy A12 будет выпущен на этой недели.

Смартфон Samsung Galaxy A12 оснащен 6.5 дюймовым PLS дисплеем с разрешением экрана 720 х 1600 пикселей. Телефон поставляется с четырьмя камерами на задней панели 48MP (широкий) + 5MP (сверхширокий) + 2MP (макро) + 2MP (глубина) и 8-мегапиксельной селфи-камерой. За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 5,000mAh с поддержкой быстрой зарядки 15W.

Другие особенности этого смартфона включают в себя слот для карты microSD, разъем для наушников 3,5 мм, USB Type-C, боковой датчик отпечатков пальцев, акселерометр, датчик захвата, датчик приближения, датчик внешней освещенности, поддержка двух SIM-карт, 4G, однополосный WiFi, Bluetooth 5.0 и GNSS.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A12
Обзоры:
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Новости:
Новые фото с камеры смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra

Вчера компания Samsung опубликовала первые фотографии с камеры смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, которы...
OnePlus Nord N100 подешевел до 150 евро

Компания OnePlus объявила о снижении цен на свои самые доступные смартфоны OnePlus Nord N10 5G и Nord N10...
LG Electronics сделала заявление о будущем своего бизнеса смартфонов

Сегодня, 20 января, LG Electronics сделала заявление о потенциальном будущем бизнеса мобильных коммуникац...
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Лучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100FЛучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100F
Обзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с QiОбзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с Qi
Обзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часаОбзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часа
Лучший кронштейн для монитора. ONKRON G80 Лучший кронштейн для монитора. ONKRON G80
Представлена материнская плата линейки P...
Представлена материнская плата линейки PASRock представила модельный ряд материнских плат на новом чипсете. ...
Представлена видеокарта ASUS ROG Strix L...
Представлена видеокарта ASUS ROG Strix LASUS представила видеокарту ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT с жидкостным охлаждением. ...
OnePlus Nord SE специальная версия смарт...
OnePlus Nord SE специальная версия смартСогласно слухам в сети, OnePlus Nord SE - это просто специальная версия OG OnePlus Nord . Точнее, OnePlus...
Новый Vivo Y51 оценен в 210 евро...
Новый Vivo Y51 оценен в 210 евроКомпания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y51, которая отличается от представленной ранее мо...
Изображения Motorola Nio появились в сет...
Изображения Motorola Nio появились в сетСмартфон Motorola Nio - по слухам, станет новым флагманом компании Motorola. В преддверии официального за...
Смартфон Doogee S96 Pro порадовал обзорщ...
Смартфон Doogee S96 Pro порадовал обзорщВ последнее время многие пользователи стали чаще обращать свое внимание на смартфоны с защищенным корпусо...
ЖК-монитор Dell UP3221Q 4K для творцов с...
ЖК-монитор Dell UP3221Q 4K для творцов сDell анонсировала 31,5-дюймовый монитор UltraSharp PremierColor 4K: первый в мире профессиональный монито...
В сети появились рендеры смартфона Samsu...
В сети появились рендеры смартфона SamsuSamsung Galaxy A72 5G - это телефон среднего класса, который Samsung анонсирует в следующем году. ...
Представлен корпус Sharkoon TG5 RGB Sile...
Представлен корпус Sharkoon TG5 RGB SileКомпания Sharkoon пополнила ассортимент корпусов моделью TG5 RGB Silent PCGH Edition, которая была спроек...
Dynabook представила ноутбук Satellite P...
Dynabook представила ноутбук Satellite PНа выставке CES 2021 была представлена серия ноутбуков Satellite Pro от компании Dynabook. ...
Nokia 1.4 выпущена за 99 евро...
Nokia 1.4 выпущена за 99 евроNokia представила смартфон начального уровня Nokia 1.4 за 99 евро. ...
Honor Band 6 официально представлен...
Honor Band 6 официально представленНесколько месяцев назад Honor, которая в то время входила в состав Huawei, анонсировала фитнес-трекер нов...
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
Обзор Sonos Five и Sonos Sub. Премиальная акустика Wi-FiОбзор Sonos Five и Sonos Sub. Премиальная акустика Wi-Fi
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
Обзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкойОбзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкой
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BL090). Тихие корпусные вентиляторыОбзор be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BL090). Тихие корпусные вентиляторы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor