Samsung Galaxy A12 будет запущен в Индии на этой недели

В январе месяца, смартфон Samsung Galaxy A12 получил сертификацию BIS, следовательно, можно было предположить, что этот телефон очень скоро появится в Индии. Если верить слухам в сети, то Galaxy A12 будет выпущен на этой недели.

Смартфон Samsung Galaxy A12 оснащен 6.5 дюймовым PLS дисплеем с разрешением экрана 720 х 1600 пикселей. Телефон поставляется с четырьмя камерами на задней панели 48MP (широкий) + 5MP (сверхширокий) + 2MP (макро) + 2MP (глубина) и 8-мегапиксельной селфи-камерой. За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 5,000mAh с поддержкой быстрой зарядки 15W.

Другие особенности этого смартфона включают в себя слот для карты microSD, разъем для наушников 3,5 мм, USB Type-C, боковой датчик отпечатков пальцев, акселерометр, датчик захвата, датчик приближения, датчик внешней освещенности, поддержка двух SIM-карт, 4G, однополосный WiFi, Bluetooth 5.0 и GNSS.