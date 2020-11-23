Samsung Galaxy A12 получил сертификацию Bluetooth SIG

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy А11 получил одобрение ведомства Bluetooth SIG, что означает его скорый дебют. По данным бенчмарка Geekbench и нескольких утечек, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, тыльную камеру с тремя модулями, боковой сканер отпечатков пальцев, расположенную в каплевидном вырезе фронтальную камеру, восьмиядерную платформу MediaTek Helio P35, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленную ОС Android 10, модуль NFC для бесконтактных платежей, IPS-экран с разрешением HD+, а также четыре расцветки: красную, синюю, белую и чёрную.