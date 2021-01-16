Samsung Galaxy A12 получил сертификат BIS

В новый список BIS вошел недавно анонсированный Galaxy A12, это означает, что смартфон скоро поступит в продажу в Индии.

Устройство Samsung с номером модели SM-A125F появился в базе данных BIS.

Samsung Galaxy A12 оснащен 6,5-дюймовым ЖК - дисплеем с Infinity-V надрезом. Это TFT-дисплей с разрешением 1600х720 пикселей. Под капотом смартфона трудится процессор Helio P35 в паре с 3/4/6 ГБ оперативной памяти и 32/64/128 ГБ памяти. Для фото и видео съемок, смартфон Samsung Galaxy A12 оснащен четырьмя модулями. Основной объектив на 48 Мп, его дополняет сверхширик на 5 Мп + два 2-мегапиксельных датчика макросъемки и глубины. Впереди есть 8-мегапиксельная камера для селфи.

Другие функции включают аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 15 Вт, боковой датчик отпечатков пальцев, слот MicroSD, аудиоразъем 3,5 мм и единый пользовательский интерфейс на базе ОС Android 10.