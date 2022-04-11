Samsung Galaxy A13 4G не получил комплектную зарядку

Смартфон Samsung Galaxy A13 4G появился в европейской продаже в конце марта, а сейчас он стал доступен для покупки в США. Как сообщают первые американские покупатели, в комплекте поставки отсутствует адаптер питания. Ранее Samsung отказалась от комплектной зарядки в Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G.

Напомним, что Samsung Galaxy A13 4G оценен в 190 долларов за вариант с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. Смартфон оснащается предустановленной ОС Android 12 с фирменной прошивкой One UI 4.1, процессором Exynos 850, 3 ГБ, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, корпусом с размерами 165,1:76,4:8,8 мм и массой 195 граммов, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, селфи-камерой разрешением 8 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, портом USB-C, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт.