Samsung Galaxy A13 5G показали на видео

Авторитетные источники опубликовали видео и качественные рендеры смартфона Samsung Galaxy A13 5G, который станет самой доступной моделью корейского производителя с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Ранее стало известно, что смартфон получит восьмиядерную однокристальную систему MediaTek Dimensity 700, 6,48-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340:1080 пикселей, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (глубина сцены), 4 или 6 ГБ оперативной, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, предустановленную ОС Android 11 и габариты 164,5:76,5:8,9-10 мм. Ориентировочная цена смартфона составляет 290 долларов.