Samsung Galaxy A14 4G будет стоить 200 евро

В самом начале года был представлен смартфон Samsung Galaxy A14 5G, а сегодня в сети появились подробности о 4G-версии новинки. Итак, аппарат получит однокристальную систему MediaTek Helio G80 вместо Samsung Exynos 1330 (145000 баллов в AnTuTu 9 вместо 400000 баллов – разница в производительности огромна), 6,6-дюймовый дисплей с разрешение Full HD+ и стандартной частотой обновления 60 Гц, батарею ёмкостью 5000 мАч, тыльную камеру на 50 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, поддержку проводной зарядки мощностью 10 Вт и стереодинамики. Утверждается, что в Европе за смартфон попросят 200 евро.

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