Samsung Galaxy A16 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A16 5G, который еще не был представлен официально. Устройство с модельным наименованием SM-A166P набирает 514 баллов в одноядерном испытании и 1464 балла в многоядерном тестирования. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Напомним, что смартфоны Samsung Galaxy A15 LTE и Galaxy A15 5G были представлены в декабре 2023 года.

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