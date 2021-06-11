Samsung Galaxy A20 получил Android 11

Выпущенный более двух лет назад смартфон Samsung Galaxy A20 получил обновление до операционной системы Android 11. Речь идет именно о российской версии устройства. Прошивка A205FNPUUACUF несет в себе не только обновление ОС и фирменной надстройки One UI, но и июньский патч безопасности Android.

Напомним, что Galaxy A20 характеризуется 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением HD+, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 и 5 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, фирменной платформой Exynos 7884, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, батареей на 4000 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также модулем NFC и поддержкой платёжного сервиса Samsung Pay.
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