Samsung Galaxy A20s получил последний апдейт ОС

Ожидается, что Google выпустит стабильную версию Android 12 через пару месяцев, однако, что довольно комично, некоторые OEM-производители еще не выпустили стабильное обновление Android 11 для своих старых и бюджетных устройств. То есть, пока половина мира смартфонов готовится к двенадцатой версии, некоторые пользователи ещё не обновились с десятой. Даже Samsung с ее ресурсами еще не завершила прошлогоднее развертывание Android 11 для некоторых своих продуктов. На текущий момент крайний смартфон, который получил апдейт операционной системы, — Galaxy A20s. Samsung выпустила Galaxy A20s в октябре 2019 года, тогда смартфон дебютировал с One UI на базе Android 9.0 Pie. В прошлом году он был обновлен до One UI 2.x на базе Android 10. Теперь смартфон начал получать обновление до Android 11 (One UI 3.1).

Согласно SamMobile, обновление в настоящее время распространяется в Малайзии с номером сборки A207FXXU2CUFA. Скорее всего, обновление должно быть доступно во всех регионах в ближайшие дни. Пользователи устройства могут перейти в «Настройки», затем в «Обновление программного обеспечения» и нажать «Загрузить и установить», чтобы проверить, пришло ли для их устройства обновление One UI 3.1 (Android 11). К сожалению, One UI 3.1 — последнее крупное обновление программного обеспечения для этого смартфона, после чего производитель будет выпускать только патчи безопасности и не более того. Но для бюджетного смартфона и это весьма достойно.
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