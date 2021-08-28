Samsung Galaxy A21 Simple SCV49 получил защиту от воды

Компания Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A21 Simple SCV49, который будет продаваться в Японии по цене в 200 долларов. Новинку оснастили полноценной защитой от воды в соответствии со степенью IP68, проушиной для шнурка, 5,8-дюймовым экраном с разрешением HD+, фирменной 14-нанометровой 8-ядерной платформой Exynos 7884B с тактовой частотой до 1560 МГц, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, одинарной тыльной камерой с модулем разрешением 13 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 3600 мАч, размерами 150:71:8,4 мм и массой 159 г. А вот в качестве операционной системы здесь используется уже не самая актуальная Android 10.