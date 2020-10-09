Samsung Galaxy A21s доступен в новой комплектации

Стоит сказать, что крупные производители смартфонов достаточно часто берут за основу свои уже ставшие успешными смартфоны, добавляют им производительности или больше памяти, после чего отправляют в продажу. Это выгодно, так как производитель не тратит деньги на разработку устройства — оно уже готов, только памяти больше поставить осталось. Именно так поступили со смартфоном Samsung Galaxy A21s, который теперь доступен в версии на 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Этого вполне достаточно, чтобы пользователь мог не переживать о том, что приложения будут из фонового режима выпадать или что не хватит памяти на новый фильм. В плане стоимости пока что ничего сказать не можем, так как производитель ее не назвал.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A21s
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