Samsung Galaxy A21s доступен в новой комплектации

Стоит сказать, что крупные производители смартфонов достаточно часто берут за основу свои уже ставшие успешными смартфоны, добавляют им производительности или больше памяти, после чего отправляют в продажу. Это выгодно, так как производитель не тратит деньги на разработку устройства — оно уже готов, только памяти больше поставить осталось. Именно так поступили со смартфоном Samsung Galaxy A21s, который теперь доступен в версии на 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Этого вполне достаточно, чтобы пользователь мог не переживать о том, что приложения будут из фонового режима выпадать или что не хватит памяти на новый фильм. В плане стоимости пока что ничего сказать не можем, так как производитель ее не назвал.