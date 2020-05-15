Samsung Galaxy A21s отправили в релиз

Компания Samsung достаточно активно трудится над тем, чтобы сделать свои гаджеты максимально привлекательными для покупателя. Иногда это выходит, иногда нет. Но с релизом Galaxy A21s производитель явно угадал, так как устройство получилось очень классным и достаточно доступным. Например, у данного смартфона имеется камера на 48 мегапикселей, которая снимает весьма детализированные кадры, плюс имеется батарея на 5000 мАч, есть производительный процессор и достаточно достойный дисплей. Всего этого хватает с головой, дабы пользователь наслаждался сражениями в виртуальных мирах, запускал различные программы для общения с пользователями и все в таком духе. Вопрос только в стоимости для нашего рынка, которая пока что не совсем ясна.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A21s
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