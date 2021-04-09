Samsung Galaxy A22 5G показали на рендерах

Профильный ресурс Letsgodigital поделился качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy A22 5G, который еще не был представлен официально. Ориентировочная цена устройства составляет 185 долларов, что может сделать его одной из самых доступных моделей на рынке с поддержкой сетей 5G. Если верить источнику, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700, тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Также ожидается выход 4G-версии, которая получит один из чипсетов MediaTek Helio, и варианта на 3/32 ГБ памяти в нескольких регионах.