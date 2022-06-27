Samsung Galaxy A23 5G получит мощный процессор

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A23 5G, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит производительную 6-нанометровую 8-ядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 с тактовой частотой до 2.2 ГГц, графическим адаптером Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 для сотовых сетей пятого поколения и минимум 4 ГБ оперативной памяти. Стоит отметить, что производительность Snapdragon 695 сравнима с мощью процессора Samsung Exynos 1280, который используется в более продвинутом Galaxy A53 5G. Другие характеристики, как и ориентировочную дату выхода, источник пока не приводит.

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