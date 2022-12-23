Samsung Galaxy A23 5G продаётся просто ужасно

Крупным компаниям, производящим смартфоны, достаточно часто приходится туго из-за довольно банальных вещей. Например, компания Samsung в начале года заявила, что продаст определённое количество смартфонов Galaxy A23 5G, оценив предварительно рынок и проведя анализ ситуации. Но теперь до конца года осталась неделя, и компании пришлось менять свои данные — теперь производитель заявляет, что смартфон Galaxy A23 5G будет продан партией, которая на 70% меньше предварительных данных производителя. Согласитесь, когда речь идёт о столь внушительном снижении спроса, то говорить о небольшой промашке при анализе рынка не приходится, тем более с учётом того, что такие анализы делают специалисты с многолетним опытом и они на этом неплохо зарабатывают.

Но на самом деле не в низком спросе или чем-то в таком духе, потому что смартфон отлично продаётся и в целом является отличным решением за свои деньги. Проблема в том, что гаджет Galaxy A23 4G представили в марте текущего года, а лишь в сентябре в продажу поступила модель Galaxy A23 5G. Соответственно, пользователи, которые хотели себе характеристики этого смартфона, уже давно его купили, а теперь, когда есть модель поновее, покупают её. Но никто не бросит свой гаджет в урну лишь ради того, чтобы купить абсолютно такой же смартфон, только в чуть более продвинутой комплектации с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, так что продажи, которые изначально казались реальными, столкнулись с суровой реальностью.
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