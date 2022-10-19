Samsung Galaxy A24 4G получит старый процессор

Сетевые инсайдеры раскрыли некоторые подробности о смартфоне Samsung Galaxy A24 4G, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит выпущенную еще в 2019 году фирменную однокристальную систему Exynos 7904, батарею ёмкостью 4000 мАч, 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также многомодульную основную камеру с главным датчиком на 48 Мп и оптической стабилизацией. Дата официальной презентации пока не раскрывается, но предшественник в лице Samsung Galaxy A23 был представлен в марте этого года.