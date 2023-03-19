Samsung Galaxy A24 получит 50-Мп камеру с OIS

В сети появились изображения и подробности о характеристиках смартфона Samsung Galaxy A24, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит дизайн в стиле Galaxy A34, 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 кд/кв.м, селфи-камеру на 13 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (с оптической стабилизацией), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), однокристальную систему MediaTek Helio G99, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 3,5-мм аудиогнездо, дактилоскопический сенсор в кнопке включения, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой 25-Вт зарядки, размеры 162,1:77,6:8,3 мм и массу 195 граммов, а также предустановленную операционную систему Android 13.