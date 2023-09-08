Samsung Galaxy A25 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A25, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие фирменной 5-нанометровой однокристальной системы Exynos 1280 с максимальной частотой 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти в протестированной версии и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 973 и 2106 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что аппарат оснастят 6,44-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 67-Вт проводной зарядки.