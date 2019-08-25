Samsung Galaxy A30s будет стоить 280 евро

В одном из немецких магазинов появилась цена на смартфон Samsung Galaxy A30s, который был представлен несколько дней назад. Итак, в Германии аппарат будет 280 евро. При этом Galaxy A30 продается в Европе по цене в 200-220 евро. Напомним, что новинку оснастили Galaxy A30s чипсетом Exynos 7904, 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с модулями на 25 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, 3 или 4 ГБ оперативной, от 32 до 128 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Размеры смартфона равны 158,5:74,7: 7,8 мм, масса – 166 г.