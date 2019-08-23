Samsung Galaxy A30s и его функции

Объем оперативной памяти, в зависимости от модификации, варьируется между 3 ГБ и 4 ГБ. Размер встроенного хранилища — 32, 64 или 128 ГБ на выбор. Емкость аккумулятора, поддерживающего быструю 15-ваттную зарядку, составляет 4000 мАч. Сканер отпечатков пальцев в Galaxy A30s теперь размещён под дисплеем. Дисплей также не претерпел изменений — всё тот же 6,4-дюймовый Super AMOLED с разрешением HD+ (1560 х 720 пикселей). Новинка унаследовала тройную камеру, которая ранее была доступна лишь в модели Galaxy A50. В результате на тыльной стороне корпуса разместились сразу три сенсора: на 25, 8 и 5 мегапикселей. Разрешение фронтальной камеры осталось прежним — 16 Мп.О стоимости новинки пока неизвестно.