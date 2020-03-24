Samsung Galaxy A31 официально представлен

Официально представлен смартфон Samsung Galaxy A31, который обладает целым рядом интересных преимуществ. Начнем с того, что производитель оборудован свой гаджет основной системой из камер, которая состоит сразу из четырех датчиков изображения. Благодаря этому смартфон может снимать достаточно качественные снимки в разных ситуациях, будь то панорама, фотография архитектуры или чего-то в таком духе. Также стоит отметить весьма привлекательный дизайн корпуса, который полностью копирует все основные особенности линейки, и большой дисплей, чье разрешение позволяет без труда играть в игры, смотреть фотографии или что-то в таком духе. Отличный гаджет с достойной ценой, который дает возможность не тратить деньги на флагман.