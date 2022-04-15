Samsung Galaxy A32 5G обновился до One UI 4.1 на базе Android 12

Смартфон Samsung Galaxy A32 5G, анонсированный в январе прошлого года и изначально работающий под управлением Android 11 с One UI 3.1, получает обновление до One UI 4.1 на базе ОС Android 12. Обновление приносит обновленный пользовательский интерфейс и новые функции для этого смартфона, который является одним из самых продаваемых устройств южнокорейского производителя в своей линейке. Обновление также включает исправления безопасности для Android от марта 2022 года. Как и ожидалось, обновление распространяется поэтапно в разных регионах.