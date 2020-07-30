Samsung Galaxy A32 5G получит шикарную камеру

Довольно долго пользователи смартфонов были уверены в том, что компании, которые производят смартфоны, не готовы выпускать смартфоны с поддержкой сотовых сетей пятого поколения в доступном сегменте. Однако уже сейчас это лишь миф, ведь на самом деле на рынке очень много различных смартфонов, которые при разумной цене дают доступ к 5G. Сейчас, более того, корейский производитель планирует выпустить в продажу смартфон Samsung Galaxy A32 5G, который обладает новой камерой на 48 мегапикселей, при это он обладает поддержкой сотовых сетей пятого поколения и в итоге это будет просто максимально доступное устройств с этой технологией. Ждем полноценного релиза данного смартфона в ближайшем будущем и тогда можно будет поговорить о возможностях нового смартфона. Сейчас мы не знаем, сколько он стоит и когда выйдет.