Samsung Galaxy A32 5G вышел в Таиланде

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A32 5G на европейском рынке, а теперь компания привезла этот бюджетный смартфон в Таиланд.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 1600 x 720 пикселей. За производительность устройства отвечает процессор MediaTek Dimensity 720 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. телефон оснащен четырьмя камерами на задней панели, которые включают 48-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив, 5-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. На лицевой стороне устройства есть 13-мегапиксельная камера для селфи съемок.

Samsung Galaxy A32 5G работает под управлением новейшей операционной системы Android 11 прямо из коробки с собственным пользовательским интерфейсом One UI 3.0. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку 15 Вт. Смартфон предлагается в четырех цветовых вариантах - черном, синем, фиолетовом и белом за 333 доллара США.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A32 5G
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