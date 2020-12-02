Samsung Galaxy A32 получит предустановленную Android 11

Сетевые источники сообщили о том, что все смартфоны Samsung, выпущенные после января следующего года, получат операционную систему Android 11 «из коробки». Одной из таких моделей станет Galaxy A32, который засветился в базе данных HTML5 Test с предустановленной Android 11. По предварительным данным, аппарат также получит 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 20:9, каплевидный вырез для фронтальной камеры, тыльную квадрокамеру с датчиками изображения разрешением 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, процессор от Qualcomm, поддержку мобильных сетей пятого поколения 4 ГБ оперативной памяти и ёмкую батарею.

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