Samsung Galaxy A32 выйдет в двух версиях

Недавние отчеты, слитые в сеть, показали, что Samsung может вскоре выпустить смартфон Galaxy A32 5G. Более того, если верить информации от инсайдеров, это будет самый дешевый смартфон с поддержкой 5G от корейского бренда. С другой стороны, поставщики секретной информации утверждают, что компания может продавать 4G-версию Galaxy A32 на определенных рынках. Вероятно, это связано с тем, что производитель запускает устройства и на тех рынках, где сотовые сети пятого поколения будут готовы к запуску ещё очень нескоро, так что смысла отправлять там в продажу смартфон с 5G просто нет. Именно по этой причине производитель принял решение выпускать смартфон в двух вариантах, чтобы каждый мог выбрать себе тот продукт, который ему действительно нужен.