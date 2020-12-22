Samsung Galaxy A32 выйдет в двух версиях

Недавние отчеты, слитые в сеть, показали, что Samsung может вскоре выпустить смартфон Galaxy A32 5G. Более того, если верить информации от инсайдеров, это будет самый дешевый смартфон с поддержкой 5G от корейского бренда. С другой стороны, поставщики секретной информации утверждают, что компания может продавать 4G-версию Galaxy A32 на определенных рынках. Вероятно, это связано с тем, что производитель запускает устройства и на тех рынках, где сотовые сети пятого поколения будут готовы к запуску ещё очень нескоро, так что смысла отправлять там в продажу смартфон с 5G просто нет. Именно по этой причине производитель принял решение выпускать смартфон в двух вариантах, чтобы каждый мог выбрать себе тот продукт, который ему действительно нужен.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A32
Обзоры:
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Новости:
Защищенный смартфон DOOGEE S59 Pro доступен для предварительного заказа

Смартфон DOOGEE S59 Pro стал доступным для предварительного заказа. Защищенный смартфон сертифицирован по...
Утечка спецификаций Huawei Nova 8 Pro

Согласно утечке, Huawei Nova 8 Pro имеет 6,72-дюймовой OLED-панель с изогнутыми краями. Смартфон поддержи...
Samsung Galaxy S21 показали на пресс-рендерах

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс опубликовал первое официальное изображение флагманского смартфона...
Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц
Лучшее геймерское кресло. COUGAR Armor ONEЛучшее геймерское кресло. COUGAR Armor ONE
Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Лучший аккумуляторный пылесос. Wollmer D705 silverЛучший аккумуляторный пылесос. Wollmer D705 silver
Oukitel WP10 поступит в продажу в декабр...
Oukitel WP10 поступит в продажу в декабрOukitel WP10 - защищенный смартфон 5G находится в предварительных заказах за последний месяц после того, ...
В России наблюдают дефицит iPhone 12 ...
В России наблюдают дефицит iPhone 12 Отечественные ритейлеры и операторы связи сообщают об огромном интересе пользователей к новым смартфонам ...
Новое обновление Final Fantasy XIV: Futu...
Новое обновление Final Fantasy XIV: FutuSquare Enix намерена провести онлайн презентацию приуроченного новому обновлению Final Fantasy XIV: Futur...
Xbox Series X проигрывает PS5 по популяр...
Xbox Series X проигрывает PS5 по популярДо релиза консолей нового поколения осталось совсем немного, так что аналитики рынка активно работают над...
Sony намерена приобрести разработчика иг...
Sony намерена приобрести разработчика игВидеоигра Demon's Souls, разработчиком которой является Bluepoint Games станет одним из крупнейших эксклю...
Корпус SilentiumPC Ventum VT2 получил че...
Корпус SilentiumPC Ventum VT2 получил чеКомпания SilentiumPC пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Ventum VT2, которая ориентирована на созда...
Sony Xperia 1 III Compact получит 5,5-дю...
Sony Xperia 1 III Compact получит 5,5-дюСетевые источники поделились подробностями о следующем компактном смартфоне Sony, выход которого ожидаетс...
Поставки видеокарты Gigabyte Eagle OC RT...
Поставки видеокарты Gigabyte Eagle OC RTИзображения видеокарты Gigabyte Eagle OC RTX 3060Ti просочились благодаря интернет-порталу VideoCardz. Хо...
Cooler Master ControlPad поступил в прод...
Cooler Master ControlPad поступил в продCooler Master стал доступным в Северной Америке и Австралии, в дальнейшем продукт появится и в других рег...
Новый Vivo Y51 оценен в 210 евро...
Новый Vivo Y51 оценен в 210 евроКомпания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y51, которая отличается от представленной ранее мо...
Топовая версия OnePlus 8T подешевела на ...
Топовая версия OnePlus 8T подешевела на Торговая площадка Amazon сделала скидку на топовую версию смартфона OnePlus 8T 5G, которая изначально сто...
Xiaomi M2007J17I это Mi 10i или Redmi No...
Xiaomi M2007J17I это Mi 10i или Redmi No26 ноября Xiaomi запустила серию Redmi Note 9, включая Redmi Note9 Pro 5G, в Китае. Это модифицированная ...
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисовОбзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисов
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задачОбзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задач
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Обзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGBОбзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGB
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor