Samsung Galaxy A33 5G будут обновлять до Android 16

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A33 5G, который, как и его предшественник, имеет все шансы стать хитом продаж. Новинку оснастили фирменной однокристальной системой Samsung Exynos 1280, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, оболочкой One UI 4.1 на базе Android 12 (Samsung обещает четыре номерных обновления), защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, поддержкой 5G, Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, сканером отпечатков пальцев, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 5 и 5 Мп, а также фронтальной камерой на 13 Мп. Смартфон появится в продаже 22 апреля по цене от 369 евро.