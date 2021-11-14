Samsung Galaxy A33 5G показали на рендерах

Авторитетный инсайдер @OnLeaks поделился качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy A33 5G, официальная презентация которого должна состояться в начале следующего года. Отметим блок основной камеры в духе Galaxy A52, селфи-камеру в каплевидном вырезе и довольно заметную нижнюю рамку.

Что до параметров, устройству прочат 6,4-дюймовый Super AMOLED Infinity-U дисплей с разрешением 1080p+, толщину 8,1 мм и 9,7 мм с учетом выступа камеры, черную, белую, оранжевую и синюю расцветки. А вот 3,5-мм разъема для наушников в смартфоне не будет.