Samsung Galaxy A33 5G получил Android 13

Буквально несколько дней назад мы сообщали о том, что компания Samsung уже активно тестирует на своих флагманских смартфонах прошивку One UI 5.0, которая основана на операционной системе Android 13 и предоставляет пользователям буквально лучшее из того, что сейчас есть на рынке операционных систем. Естественно, это хорошие новости, но только в том случае, если речь идёт о владельцах флагмана, тогда как обладатели смартфонов среднего класса остаются за бортом. Точнее, оставались — сегодня производитель официально заявил о старте тестирования прошивки One UI 5.0 на смартфоне Galaxy A33 5G, который является представителем среднего класса. Точнее, это даже бюджетно-средний смартфон, ведь у компании в линейке А есть масса более дорогих вариантов.

Вероятно, если Galaxy A33 5G получит поддержку Android 13, то производитель в обозримом будущем представит прошивку и на более дорогие модели в линейке. И это значит, что компания Samsung реализует самую новую версию операционной системы на своих смартфонах среднего класса в тот момент, пока некоторые флагманы крупных производителей всё ещё не получили Android 12. Это внушительный прогресс, который позволит легко конкурировать с топовыми решениями и легко оставлять позади конкурентов, которые свежую версию операционной системы не получили и, скорее всего, уже никогда не получат в ближайшем будущем. В этом плане Samsung сделала просто феноменальный шаг в сторону укрепления среднего класса.