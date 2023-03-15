Samsung Galaxy A34 оценили в 390 евро

Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy A34, который оценен в 390 и 460 евро за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. При этом, в рамках предзаказа топовую конфигурацию можно приобрести со скидкой в 50 евро.

Новинка характеризуется 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, габаритами 161,3:78,1:8,2 мм, массой 199 г, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, 6-нм однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой One UI 5.1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, стереодинамиками, защитой от воды (степень IP67), подэкранным дактилоскопическим сенсором и модулем NFC.