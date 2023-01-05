Samsung Galaxy A34 получит защиту от воды

Известный своей осведомленностью инсайдер Йогеш Брар поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A34, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие AMOLED-дисплея с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, тройной тыльной камеры с главным модулем разрешением 48 Мп и сверхширокоугольным на 8 Мп, селфи-камеры на 13 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 25 Вт и защиты от воды в соответствии со степенью IP67. Что до однокристальной системы, это будет либо Exynos 1280, либо новая Exynos 1380.

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