Samsung Galaxy A35 готов к выходу

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A35, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие поддержки Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, NFC и сотовых сетей пятого поколения. Также сообщается о поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Из базы данных бенчмарка Geekbench стало известно, что смартфон оснастят фирменной платформой Exynos 1380, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 14 в качестве ОС. Официальная презентация Samsung Galaxy A35 ожидается в ближайшие недели. Напомним, что модель предыдущего поколения, Galaxy A34, была представлена в марте прошлого года.

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