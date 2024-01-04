Samsung Galaxy A35 показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines опубликовало качественные изображения смартфона Samsung Galaxy A35, который еще не был представлен официально. Аппарат показали в расцветках, Iceblue, Lilac и Navy. Отметим наличие площадки Key Island для кнопок громкости и питания, плоских боковых граней, вертикально ориентированной тройной камеры на задней панели и врезанной селфи-камеры на передней.

Напомним, что модель предыдущего поколения Galaxy A34 оснащается 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1080, операционной системой Android 13 с оболочкой One UI 5.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 25-Вт зарядки, стереодинамиками, защитой от воды в соответствии со степенью IP67, подэкранным сканером отпечатков и модулем NFC.

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