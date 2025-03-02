Samsung Galaxy A36 5G получил процессор Snapdragon 6 Gen 3

Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy A36 5G, который оценен в 380 и 450 евро за варианты с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 710 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением FHD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, селфи-камерой на 12 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), ОС Android 15 с One UI 7 «из коробки» с обновлениями в течение 6 лет, АКБ емкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт, подэкранным дактилоскопом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67 и корпусом толщиной 7,4 мм.