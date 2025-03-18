Samsung Galaxy A36 появился в российской продаже

Российские ритейлеры выпустили в продажу представленный в начале марта смартфон Galaxy A36 5G. Новинку оценили в 35 и 39 тысяч рублей за варианты с 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Напомним, что в оснащение смартфона вошел 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с максимальной частотой 2,4 ГГц, графикой Adreno 710 и 5G-модемом, 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и стеклом Gorilla Glass Victus+, фронтальная камера на 12 Мп, тройная основная камера с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), предустановленная операционная система Android 15 с One UI 7, батарея на 5000 мАч, поддержка 45-Вт быстрой зарядки, защита от воды и пыли (IP67) и корпус толщиной 7,4 мм.