Samsung Galaxy A36 выйдет уже 12 марта

Компания Samsung официально представит новые устройства серии A уже 2 марта, и, скорее всего, нас ждут как минимум Galaxy A56 и A36, а возможно, и A26. Вчера корейская компания наконец-то объявила дату презентации, а сегодня уже стали известны бонусы за предзаказ. Дело в том, что партнёры Samsung в Нигерии уже разместили информацию о Galaxy A36 и A56 (но не A26, что может означать, что его запуск состоится позже) на официальном сайте. Согласно этим данным, при предзаказе можно получить в подарок зарядное устройство для путешествий, фитнес-браслет Galaxy Fit3 и премиальный чехол. Предзаказы уже открыты и будут приниматься до 12 марта, что позволяет предположить, что продажи в Нигерии начнутся на день позже. В других странах даты запуска могут отличаться, но смартфоны должны поступить в продажу примерно в одно и то же время.

Также стоит отметить, что система предзаказа в Нигерии работает следующим образом — сначала покупатели вносят депозит в размере примерно 66 долларов, чтобы закрепить за собой подарки. Оставшуюся сумму нужно будет доплатить после официального выхода смартфонов, когда покупатель будет забирать устройство в магазине. Возможно, в других странах производитель не будет взимать плату за оформление предварительного заказа, потому что это явно новая практика, которая ранее не применялась. Да и сами по себе смартфоны не настолько дорогие, чтобы брать за них плату ещё на стадии предварительного заказа. В этом нет никакого смысла.
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