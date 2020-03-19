Samsung Galaxy A41 официально представили

Официально представлен новый смартфон Samsung Galaxy A41, который выглядит очень даже привлекательно, но это не единственное преимущество новинки. Дело в том, что компания Samsung решила сделать устройство с защитой от влаги, так что вы сможете не переживать о том, что в душе или под проливным дождем устройство перестанет работать. С другой стороны, брать продукт для того, чтобы ходить под дождем и звонить тоже не стоит, так как любая защита от влаги не вечна. В плане характеристик у смартфона все очень даже хорошо, производительность высокая и камеры снимают в весьма высоком качестве. Вопрос только в стоимости для отечественного рынка, ведь пока что об этом нет никакой информации. Будем надеяться, что Samsung Galaxy A41 будет доступным.