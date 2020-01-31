Samsung Galaxy A41 засветился в Geekbench

В базе данных Geekbench засветился новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41.

Новинку заметили с номером модели SM-A415F.

Samsung Galaxy A41 будет работать на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P65. Процессор построен по 12 нм техпроцессу, который имеет два высокопроизводительных ядра Cortex-A75 и шесть энергоэффективных Cortex-A55. Samsung Galaxy A41 также приписывают квадро-камеру с главным сенсором на 48 Мп, а фронтальная камера получила 25 Мп. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Когда выйдет смартфон, пока что информации нет.