Samsung Galaxy A42 5G готовят к релизу

Многие пользователи считают, что современные смартфоны получают поддержку сотовых сетей пятого поколения только во флагманском сегменте, тогда как в среднем и начальном уровнях устройств этого никогда не будет. Однако смартфон Samsung Galaxy A42 5G, который должны совсем скоро анонсировать, является представителем именно среднего класса, хотя у него при этом достаточно привлекательные характеристики и есть поддержка 5G. Вероятно, производитель таким образом хочет сделать упор на доступные гаджеты с поддержкой сотовой связи пятого поколения. Будем ждать официального анонса гаджета и тогда можно будет поговорить о новинке более подробно, ведь сейчас у нас нет никакой информации о том, как гаджет в плане начинки и функций.