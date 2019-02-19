Samsung Galaxy A50 на новых фото

Некоторое время назад на просторах интернета ходил слух о том, что компания Samsung не хочет выпускать в продажу смартфоны со сканером отпечатков пальцев, который размещен внутри дисплея. Однако, технологии постоянно развиваются и вот уже сейчас появились данные, что Samsung Galaxy A50 получит сканер в дисплее — новинка уже засветилась на тендерах и вскоре, вероятно, смартфон отправят в официальный релиз. Это весьма интересный продукт, который точно стоит вашего внимания — гаджет создавали как продукт среднего класса, но у него шикарный дизайн и параметры начинки тоже впечатляют. А большего нам с вами и не нужно — главное внешний вид и дизайн смартфона, про камеры и прочие фишки сейчас уже никто и не говорит, все привыкли.