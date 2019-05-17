Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление системы

Компания Samsung выпустила очередное обновление системы для смартфона Galaxy A50.

Прошивка вышла с номером сборки A505FDDU1ASE2 и весит 154 МБ. В новой версии программного обеспечения разработчики компании добавили майский патч безопасности. Кроме этого, они улучшили работу камеры и Wi-Fi-сети. Ещё в обновлении поработали над качеством фотографий, автономностью и производительностью устройства.

Новую версию ПО уже начали получать пользователи смартфона, но пока только в Индии. Остальные страны получат чуть позже.