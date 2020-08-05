Samsung Galaxy A51 5G готов к релизу

В последнее время компания Samsung делает все больше качественных решений, которые не только выглядят привлекательно, но и обладают довольно приличным набором различных преимуществ и бонусов. Отдельно среди новинок компании стоит отметить модель Samsung Galaxy A51 5G, которая вскоре будет представлена официально. Главная особенность смартфона в том, что он обладает поддержкой сотовых сетей пятого поколения, что весьма круто, особенно если учитывать, что производитель обычно ставит данную поддержку исключительно на смартфоны топового уровня, но никак не на гаджеты начального или среднего класса. Ожидаем данную новинку в продаже на территории России и тогда можно будет говорить о преимуществах или недостатках данного решения.