Samsung Galaxy A51 5G и A71-5G получили обновление One UI 3.0

На днях смартфон Samsung Galaxy A51 получил One UI 3.0 на основе обновления Android 11. Теперь компания начала продвигать обновление для своих 5G-версий устройств Galaxy A51 и A71.

Samsung Galaxy A51 5G и Samsung Galaxy A71 5G получают последнее обновление One UI 3.0 на базе OC Android 11. Samsung Galaxy A51 5G (SM-A516V) получает обновление с номером сборки A516VSQU1CUA3 и Sprint Galaxy A71 5G (SM-A716U) с номером A716USQU2CUA7 согласно веб-сайту компании.

С этим обновлением пользователи могут пользоваться новейшими функциями Android 11. Вдобавок к этому One UI 3.0 также вносит улучшения в пользовательский интерфейс и значки, темный режим, цифровое благополучие и родительский контроль, а также другие стили часов AOD.