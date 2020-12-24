Samsung Galaxy A51 5G получил One UI 3.0

Компания Samsung выпустила бета-версию фирменной надстройки One UI 3.0 на основе операционной системы Android 11 для популярного смартфона Galaxy A51 5G. Чтобы испытать прошивку, нужно заглянуть в приложение Samsung Members и найти соответствующий раздел. Выход стабильной версии Android 11 для Galaxy A51 5G ожидается в марте следующего года.

Представленный в апреле этого года смартфон получил чипсет Exynos 980, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основную квадрокамеру с модулями 48, 12, 5 и 5 Мп, а также фронтальную камеру разрешением 32 Мп.