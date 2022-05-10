Samsung Galaxy A51 начинает получать обновление One UI 4.1 на базе Android 12

Samsung Galaxy A51 получает обновление Android 12 в Саудовской Аравии и Южной Африке. Напомним, что Galaxy A51 был выпущен в январе 2020 года с Android 10 «из коробки». Последнее обновление программного обеспечения для Galaxy A51 поставляется с версией прошивки A515U1UEU7DVD4. Обновление также содержит обновление безопасности за март 2022 года, которое устраняет десятки уязвимостей конфиденциальности и безопасности.

Обновление One UI 4.1 на базе Android 12 для Samsung Galaxy A51 добавляет на главный экран ленту новостей Google Discover. Вы также можете использовать боковую панель для доступа к другим функциям, таким как многооконный режим и ярлыки приложений.