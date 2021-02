Samsung Galaxy A51 получил Android 11

Компания Samsung выполняет обещание по обновлению старых устройств до последней версии One UI 3.0. Например, компания развернула обновление по воздуху для серий Galaxy M, A, S, Note. Недавно Galaxy F41 и M21 также получили обновление One UI Core 3.0. Сегодня еще одно устройство серии A получает One UI 3.0, на этот раз это Galaxy A51. Согласно отчету Sammobile, Samsung Galaxy A51 получает обновление с версией прошивки A515FXXU4DUB1 в России. Это обновление объединяет One UI 3.0 на базе Android 11 и последнее исправление безопасности. Напомним, изначально Galaxy A51 планировал получить обновление только к марту 2021 года. Среди важных обновлений Android 11 можно назвать обновленный чат, средства управления мультимедиа, улучшенное управление разрешениями и организованные уведомления.