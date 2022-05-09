Samsung Galaxy A51 получил Android 12 с OneUI 4.1

Samsung Galaxy A51, один из самых продаваемых телефонов Samsung, в настоящее время получает обновление Android 12 в Саудовской Аравии и Африке. Это часть более широкого развертывания Android 12, которое началось в Европе и США в апреле и распространяется на пользователей в Азии и Южной Америке. Согласно собственному веб-сайту обновлений Samsung, Galaxy A51 теперь будет получать только два обновления в год. И это несмотря на то, что телефону чуть больше двух лет, и пока что он получил только одно из трех обещанных основных обновлений ОС Android.